Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco la sinossi dell'episodio 12

L'episodio numero 12 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si preannuncia ricco di sorprese secondo la sinossi ufficiale rilasciata dallo studio di animazione Ufotable.

L'account Twitter ufficiale di Ufotable ha pubblicato le prime immagini e la trama dell'episodio numero 12 dell'opera di Koyoharu Gotoge.

Nell'episodio precedente Tanjiro, ancora ferito da un vecchio scontro, aveva fatto la conoscenza dell'improbabile cacciatore di demoni Zenitsu, la cui caratteristica principale è quella di rimanere completamente terrorizzato di fronte ad un nemico sovrannaturale, come si può notare dall'immagine in calce alla notizia. Nella puntata in onda in Giappone alle ore 23, i due si troveranno ad affrontare una casa maledetta dalle parenti e stanze intercambiabili, abitata da uno strano inquilino mascherato.

L'anime sta riunendo attorno a sé un notevole gruppo di appassionati, tanto che lo stesso Ufotable ha affermato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continuerà senza pause, per sfruttare il recente successo dell'opera.

Per chi non lo sapesse, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba narra le vicende di Tanjiro, giovane ragazzo che inizia a viaggiare alla ricerca di una cura per la trasformazione in demone della sorella Nezuko, unica della sua famiglia ad essere sopravvissuta ad un attacco demoniaco. Ecco il link di un cosplay della sorella di Tanjiro se siete curiosi di vedere l'effetto della trasformazione

Scriveteci cosa pensate accadrà nella prossima puntata di Demon Slayer!