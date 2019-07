Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco una splendida fan art con protagonista Nezuko

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato uno degli anime sorpresa del 2019. Grazie ad una trama originale e a personaggi carismatici è riuscito a conquistarsi i cuori di un gran numero di appassionati in tutto il mondo. Anche i vari artisti di fan-art e cosplayer hanno subito l'influenza dell'anime creato da Koyoharu Gotouge.

Continuano le avventure di Tanjiro e di sua sorella Nezuko, reduci dalla battaglia contro Inosuke, come potete leggere dalla sinossi dell'episodio 14 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Ed è proprio il mezzo demone, parente di Tanjiro, protagonista di questa fan art creata dall'utente di Twitter @classic_W_, nel disegno la troviamo nascosta dentro la cassa usata per proteggerla dalla luce solare, diventata mortale per lei dopo la trasformazione.

L'immagine, che trovate in calce alla notizia, è stata particolarmente apprezzata dai fan dell'opera, sia per la composizione dei colori sia per la grande bravura mostrata dall'artista, tale da farla sembrare simile ad un'immagine ufficiale.

Non è la prima volta che ospitiamo sulle pagine di Everyeye lavori dei fan con protagonista Nezuko, come nel caso di questo bellissimo cosplay della sorella di Tanjiro di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Cosa ne pensate? Se non l'avete ancora fatto, scrivete un commento alla notizia con le vostre fan art preferite dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge.