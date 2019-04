Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelate immagini del quarto episodio

L'episodio è noto come "L'esame finale" e verrà trasmesso in simulcast anche su VVVVID, sottotitolato in italiano, con il titolo di Demon Slayer, dalle 23:30 di stasera in contemporanea con la messa in onda su Tokyo MX, GTV, GYT, BS11 e altre reti nipponiche.

Nel nuovo episodio di Demon Slayer sono trascorsi due anni da quando Tanjiro e Nezuko hanno perso la loro famiglia: Tanjiro sta lavorando duramente per riuscire a entrare nei Demon Slayer Corps e per finire la fase finale dei tirocinio, il nostro eroe è chiamato a sopravvivere per sette giorni sul monte Fujikasane, infestato da numerosi demoni catturati proprio dai Demon Slayer. Inizia così la battaglia per la sopravvivenza, fino a quando, però, Tanjiro si troverà dinanzi a una figura demoniaca che non avrebbe dovuto essere sulla montagna e che metterà a dura prova la sua resistenza.



Ricordiamo, infine, che la pubblicazione di Demon Slayer in versione manga è attualmente in corso in Italia e che il primo volume è stato pubblicato il 10 aprile scorso. Il secondo numero è atteso per il 12 giugno di quest'anno, con un ritardo di circa tre anni rispetto all'uscita in Giappone del secondo tankobon, pubblicato il 4 agosto 2016.