Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelate immagini e sinossi del nuovo episodio

Dopo la messa in onda della terza puntata dedicata alla serie fantasy Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, giungono finalmente nuove informazioni legate al quarto episodio dell'anime, attualmente atteso per questo 27 aprile. Il tutto è inoltre stato accompagnato da alcune nuove immagini visionabili a fondo news.

Andando più nello specifico, ciò che è stato rivelato al pubblico si riassume nella sinossi dell'episodio sopracitato, leggibile qui di seguito:

"Sono passati due anni da quando Tanjiro e Nezuko hanno perso la loro famiglia e oramai Tanjiro sta lavorando duramente per per potersi unire ai Demon Slayer Corps. Al fine di superare la selezione finale di tirocinio, il nostro eroe deve sopravvivere per sette giorni sul monte Fujikasane, attualmente infestato da numerosi demoni catturati dai Demon Slayer. La battaglia per la sopravvivenza ha così inizio, mentre i giovani spadaccini affrontano la minaccia dei demoni. Lo scontro non offre un attimo di respiro ma le tecniche che Tanjiro ha imparato sotto la guida di Urokodaki gli hanno offerto una posizione di vantaggio. I due anni passati ad allenarsi non sembra siano stati spesi invano. Tuttavia, innanzi al ragazzo si staglia una strana figura demoniaca che non si sarebbe dovuta trovare sulla montagna."

La notizia appena giunta va ad affiancarsi a quella rivelata direttamente da Dynit, la quale aveva ufficialmente annunciato che tutti gli episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba verranno trasmessi ogni settimana su VVVVID.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che la versione italiana del manga di Demon Slayer si è ormai concretizzata grazie al contributo dell'editore Star Comics, il quale ha pubblicato il primo volume nel pieno del mese attualmente in corso.