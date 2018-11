Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelati i nuovi membri del cast e dello staff

Dopo l'annuncio dell'adattamento televisivo del manga di Koyoharu Gotouge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il sito ufficiale della serie non ha più pubblicato novità, fino a poche ore fa. Nell'annuncio sono stati rivelati i nuovi membri del cast e lo staff che lavorerà a questo progetto.

Oltre ai due protagonisti Tanjirou Kamado (Natsuki Hanae) e Nezuko Kamado (Akari Kitou) visibili nell'immagine in chiosa all'articolo, il nuovo cast includerà:

Hiro Shimono - Zenitsu Agatsuma , membro delle Squadre Ammazza Demoni (Demon Killing Corps) insieme a Tanjirō

, membro delle Squadre Ammazza Demoni (Demon Killing Corps) insieme a Yoshitsugu Matsuoka - Inosuke Hashibira , un membro delle Squadre Ammazza Demoni (Demon Killing Corps) al fianco di Tanjirō

, un membro delle Squadre Ammazza Demoni (Demon Killing Corps) al fianco di Takahiro Sakurai - Giyū Tomioka, uno dei pilastri delle Squadre Ammazza Demoni (Demon Killing Corps)

A dirigere la serie animata presso lo studio Ufotable (Fate / Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu) troviamo Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation), Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X) si occupa del character design con l'aiuto di Miyuki Sato, della scenografica se ne occupano Yōko Kajiyama e Mika Kikuchi e infine Yuki Kajiura (Sword Art Online, Fate / Zero, Madoka Magica) e Gō Shiina (Tales of Zestiria X, Jūni Taisen: Zodiac War, God Eater) sono incaricati di comporre le musiche. Della produzione della serie se ne sta occupando Hikaru Kondo.

A questi si sono aggiunti nuovi membri dello staff:

Concept Art: Koji Eto , Masaru Yanaka , Kasumi Takeuchi , Yuri Kabasawa

, , , Direttore della fotografia: Yuichi Terao

Direttore 3D: Kazuki Nishiwaki

Color Design: Yūko Ōmae

Montaggio: Manabu Kamino

Ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarà presentato in anteprima nell'aprile del 2019. Il manga, di Koyoharu Gotōge, è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016 e l'edizione digitale inglese di Shinen Jump di Viz Media ha presentato in anteprima i primi tre capitoli con il titolo giapponese Kimetsu no Yaiba. Al momento la Shueisha ha presentato il 13° volume del manga il 2 novembre scorso, mentre Viz Media ha pubblicato il secondo volume della serie in inglese il 4 settembre scorso.