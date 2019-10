Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco Tanjiro pronto per il live action!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ricevuto un'esplosione di popolarità negli scorsi mesi grazie all'incredibile anime messo in scena da Ufotable. La casa d'animazione è riuscita a replicare e migliorare i contenuti del manga di Koyoharu Gotouge, permettendo di creare un vero e proprio brand che a breve sfocerà anche nei live action.

Su Weekly Shonen Jump è arrivata la prima immagine dedicata allo spettacolo live action di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La rappresentazione teatrale in arrivo il 18 gennaio 2020 ci mostra il protagonista Tanjiro Kamado nella foto che potete vedere in calce tratta da una pagina della nota rivista. Il ragazzo è già pronto per il ruolo da cacciatore di demoni, con la katana pronta per sferrare un attacco col Respiro dell'Acqua.

Lo spettacolo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba avrà luogo dal 18 al 26 gennaio 2020 nella capitale di Tokyo, per poi spostarsi a fine mese nella città di Kobe, dove farà tappa tra il 31 gennaio e il 2 febbraio all'AiiA 2.5 Theater.

Nei prossimi mesi Demon Slayer riceverà anche un film animato che sarà proiettato nei cinema e che coprirà l'arco del Treno Fantasma, col Pilastro della Fiamma Kyojuro Rengoku tra i personaggi principali.