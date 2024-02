Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba torna al cinema con "Verso l'allenamento dei Pilastri"

L'epica avventura di Tanjiro e Nezuko di Demon Slayer torna sul grande schermo! Il 22 febbraio 2024, preparatevi a vivere l'emozionante finale dell'Arco de "Il villaggio dei forgiatori di katana" e l'inizio de "L'allenamento dei Pilastri" in un unico evento imperdibile.

Gli spettatori assisteranno alla conclusione della feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, in un climax di adrenalina e combattimenti mozzafiato. Inoltre, un grande colpo di scena lascerà i fan senza fiato: Nezuko porterà i cacciatori di demoni un passo più avanti verso la sconfitta di Kibutsuji Muzan in Demon Slayer.

Ma non è finita qui! L'evento del 22 Febbraio aprirà anche un nuovo capitolo nell'avventura di Tanjiro. Al cinema verrà trasmesso il primo episodio dell'arco de "L'allenamento dei Pilastri" nel quale il protagonista e gli altri cacciatori di demoni si preparano per affrontare la battaglia finale contro il loro nemico giurato.

Se siete interessati a questa serie, potete recuperare la prima stagione di Demon Slayer su Netflix. L'anime ha conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo, che ora non aspettano altro di vedere Tanjiro e Nezuko diventare sempre più forti.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri è un evento da non perdere per tutti gli appassionati della serie. I fan della serie potranno godere dell'animazione spettacolare, della musica coinvolgente e della storia ricca di azione e di emozioni sul grande schermo.