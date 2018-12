Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, trailer, poster e novità per la serie

Tra la pletora di trailer presentati alla Jump Festa, arriva anche quello di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tratto dall'omonimo manga di Koyoharu Gotouge. La Shueisha ha quindi presentato un video che presenta le avventure di Tanjiro e Nezuko, una key visual e un nuovo prodotto dedicato alla serie.

Il panel dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato ampliamente esteso grazie a tutte le novità che la Shueisha ha deciso di dedicare alla serie. Partendo dal trailer, che potete visionare nella notizia, dura ben tre minuti e segue per la gran parte il primo capitolo del manga, dandoci una panoramica di ciò che accade a Tanjiro e Nezuko e il loro scontro con Giyuu il cacciatore di demoni, passando poi per la presentazione di personaggi chiave come Zenitsu e Inosuke.

Gli stessi quattro protagonisti sono stati raggruppati nella key visual che potete vedere in calce. La serie segue la vita di Tanjiro Kamado, figlio primogenito e venditore di carbone che, al ritorno da una giornata di affari, torna a casa scoprendo che la sua famiglia è stata massacrata. I corpi fatti a pezzi e divorati fanno capire che l'assassino è un demone, che si pensava esistesse solo nei miti del posto. Il ragazzo però scopre che la sorella maggiore Nezuko è ancora viva, seppur a malapena. Mentre cerca di salvarla, la sorella reagisce mostrando segni evidenti di una mutazione demoniaca. Proprio durante una colluttazione tra i due, con Nezuko che cerca di attaccare il fratello, arriva il cacciatore di demoni Giyuu, il quale tenta di uccidere all'istante la ragazza poiché non c'è cura alla sua malattia. Nonostante ciò, Tanjiro la salva e, sorprendentemente, Nezuko si allea col fratello dimostrando ancora di avere una sua volontà. Con il benestare del cacciatore di demoni, Giyuu decide di aiutarli a trovare una cura introducendo il ragazzo alla sua organizzazione.

Insieme alla serie animata, che debutterà ad aprile 2019 su un alto numero di canali tra cui Tokyo MX, Tochigi TV, BS11 e Gunma TV, la Shueisha ha annunciato l'arrivo di una light novel programmata per febbraio e di un'edizione completamente a colori che coprirà tutto il manga.