Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba: in vendita degli anelli da 120 euro l'uno!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso lo scorso 28 settembre, ma il successo della serie non accenna minimamente a fermarsi. Pochi giorni fa, Fan Fun Market ha deciso di approfittare dell'occasione per mettere in commercio cinque nuovissimi anelli ispirati ai protagonisti dell'anime e neanche a dirlo, alcuni sono già andati sold out.

I nuovi prodotti di merchandise, visibili in copertina o cliccando sopra il link reperibile in fondo all'articolo, sono stati presentati in prima battuta da Crunchyroll e costano 13,200 yen (più o meno 120 euro) l'uno. Gli anelli sono disponibili in cinque colori: verde (Tanjiro), rosa (Nezuko), giallo (Zenitsu), blu (Giyu) e azzurro (Inosuke).

Ognuno degli accessori è decorato seguendo un pattern simile a quello mostrato nel vestiario dei protagonisti, di conseguenza l'anello di Tanjiro Kamado riprenderà il classico pattern a scacchiera, quello di Inosuke Hashibira avrà delle decorazioni curve sul bordo e così via. Questi prodotti saranno acquistabili fino al 5 novembre 2019, sempre che non venga registrato anticipatamente il tutto esaurito.

E voi cosa ne pensate? Ne acquisterete uno? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di qualcosa di un po' più classico, vi consigliamo di dare un'occhiata alle bellissime action figure presentate pochi giorni fa.