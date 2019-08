Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Yuma Takahashi spiega come si costruisce un capolavoro

L'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha letteralmente mandato l'internet in fiamme, grazie all'incredibile lavoro svolto dai ragazzi di Studio Ufotable. Dopo aver ricevuto i complimenti della stessa autrice ed essere finito in trending sia su Twitter USA che in Twitter Japan, la serie ha recentemente riacceso gli animi grazie all'ottimo episodio 20.

A proposito dell'incredibile successo e della crescente popolarità riscossa dall'anime comunque, ha parlato il producer della serie Yuma Takahashi, durante un'intervista realizzata dai colleghi americani di Comicbook.

Alla domanda dei giornalisti: "Cosa rende Demon Slayer così incredibile? L'evoluzione dei personaggi? O forse le scene di combattimento?", Takahashi ha risposto affermando quanto segue: "Penso che entrambi gli aspetti siano essenziali, e più nello specifico è il mix tra i due che rende Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba così apprezzabile. Insieme ai ragazzi di Ufotable cerchiamo sempre di trattare ogni combattimento come se fosse il più importante della serie ed ogni scena struggente dando il massimo a livello emotivo. Uno dei punti più complessi rimane sempre il dover decidere il pacing e il tempo di ogni scena. Il modo in cui Ufotable struttura dialoghi, combattimenti ecc. è il motivo che sta rendendo questa serie un successo".

Recentemente Takahashi ha parlato dei motivi che hanno spinto alla realizzazione dell'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelando che una delle ragioni che hanno portato alla sua inclusione è stata proprio la presenza dei ragazzi di Studio Ufotable.

E voi cosa ne dite? Vi sta piacendo la serie tratta dall'opera di Koyoharu Gotouge? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!