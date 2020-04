Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba, ha senso un sequel dopo il finale?

Se dopo un'attesa sconfinante l'alba è finalmente sorta negli ultimi capitoli di Demon Slayer, dall'altra il manga è al suo ultimo tramonto. L'annuncio del climax a partire dal prossimo numero, infatti, lascia presagire l'imminente conclusione dell'opera, ma ci sarà spazio per un futuro seguito?

La fine di Demon Slayer sancirà sicuramente la svolta per Weekly Shonen Jump, dopo che il manga di Koyoharu Gotouge ha spezzato centinaia di record uno dietro l'altro appartenenti originariamente a ONE PIECE. Inevitabilmente, in rete gli appassionati hanno iniziato a speculare in merito a un possibile ritorno di Tanjiro in un eventuale seguito, soprattutto a seguito degli ultimi risvolti del fumetto omonimo.

La sopravvivenza del protagonista al disperato tentativo di Muzan, infatti, ha aperto uno spiraglio al futuro del franchise, soprattutto in virtù dell'esigenza di Shueisha di mantenere alte le vendite della serie. Il colosso nipponico difficilmente si lascerebbe scappare l'opportunità di mantenere viva la gallina dalle uova d'oro di Demon Slayer e questo potrebbe spingere l'autrice a realizzare un seguito. Ad ogni modo, è innegabile che con la presunta morte di Muzan non ci siano molti margini per proseguire la narrazione, ma è pur vero che l'immaginario di Kimetsu no Yaiba sia in larga parte ancora un mistero. E non è escluso che tra questi segreti possa esserci una minaccia ancor più incombente per i nostri eroi.

Concludere un'opera al suo apice è sicuramente l'ideale per un autore che, tuttavia, dovrà sempre fare conto delle esigenze editoriali. E voi, invece, trovate spazi per un eventuale seguito? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra più completa disposizione.