Demon Slayer: una Kocho Shinobu leggiadra in questo cosplay

In Demon Slayer ci sono dei demoni potentissimi, specie coloro che conservano più sangue di Kibutsuji Muzan. Per affrontarli, la famiglia Ubuyashiki, che da generazioni cerca di proteggere l'umanità da queste creature temibili, ha stabilito un'organizzazione di cacciatori di demoni, dove all'apice siedono i pilastri.

Gli Hashira sono i guerrieri più forti dell'umanità, ma spesso neanche loro possono contrastare da soli i demoni più forti. Per questo c'è sempre molto ricambio all'apice dell'organizzazione dei protagonisti di Demon Slayer. Nel momento in cui Tanjiro entra nella storia, ci sono nove pilastri all'attivo in Demon Slayer. Di questi, prima della riunione, conosciamo Kocho Shinobu, una donna molto piccola fisicamente ma che è dotata di grande intelletto e abilità. Facendo uso della sua nichirin molto particolare e del veleno che sintetizza, riesce a uccidere i demoni anche senza decapitarli. Uno stile di combattimento assurdo rispetto ai canoni e che non ha eguali.

Parte del suo arsenale proviene dai fiori di glicine, un veleno per i demoni. Ecco quindi un cosplay di Kocho Shinobu con la divisa da cacciatrice e il mantello da pilastro, fotografata tra gli alberi che le donano parte della sua forza. Sapevate che Shinobu è la più debole dei cacciatori a braccio di ferro?