Demon Slayer: le lame di Tengen Uzui diventano realtà con queste incredibili repliche

Il personaggio di Tengen Uzui rappresenta una delle novità più interessanti introdotte nella seconda stagione di Demon Slayer non solo per il suo ruolo di Pilastro del Suono al fianco dei protagonisti, ma anche per le sue incredibile tecniche e capacità combattive, che mostra anche attraverso l'utilizzo delle sue spade, ora diventate realtà.

Il settore dell'animazione giapponese registra ogni anno cifre impressionanti per quanto riguarda il merchandise dedicato a serie e lungometraggi più o meno popolari, e negli ultimi anni sta diventando sempre più vasta la sezione dedicata al collezionismo di repliche di oggetti e armi presenti nelle opere, tra cui ovviamente spiccano le katane e le spade dei personaggi principali.

Il travolgente successo di Demon Slayer ha indubbiamente alimentato la produzione delle nichirin dei protagonisti e dei Nove Pilastri, e l'ultima riproduzione proposta da Tamashii Nations riguarda le due indistinguibili lame utilizzate da Uzui. Dalle due immagini presenti in calce è evidente quanto cura e attenzione è stata posta dai realizzatori nel rendere alla perfezione il prodotto.

Con una lunghezza complessiva di 2.9 metri, sommando le due lame e la catena che le unisce, la proplica riproduce anche suoni e alcune delle battute di Uzui prese direttamente dall'anime. Per chi fosse interessato le spade del Pilastro del Suono sono già preordinabili sullo store di Premium Bandai al prezzo di 200 euro, per arrivare sul mercato ad ottobre 2022.

