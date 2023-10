Demon Slayer: la leggiadra Kanao Tsuyuri nel cosplay dell'italiana Nymphahri

Il corpo dei cacciatori di demoni è nato secoli e secoli prima dell'inizio degli avvenimenti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga pluripremiato e apprezzato dal pubblico scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Nel suo non breve racconto durato circa quattro anni, la storia ha presentato diversi spadaccini del gruppo.

Sicuramente a spiccare sono i pilastri di Demon Slayer, quei cacciatori di demoni che hanno portato all'estremo le proprie capacità, diventando capaci anche di uccidere una luna calante e tutti i demoni minori senza difficoltà. Ma non vanno sottovalutati di certo i nuovi allievi, soprattutto la generazione di Tanjiro che sembra aver sfornato dei mostri. Oltre a Genya e Zenitsu, diplomatisi nei cacciatori insieme al protagonista, all'esame era presente anche Kanao Tsuyuri, altra ragazza che è riuscita a superare le sfide indenne.

Kanao Tsuyuri è un personaggio secondario di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e che in generale compare molto poco, principalmente grazie a interazioni con il protagonista Tanjiro. Ha una bellezza dolce e accogliente, ma di carattere è taciturna e segue pedissequamente gli ordini che le vengono impartiti, in particolar modo quelli della sorella adottiva Shinobu Kocho, il pilastro degli insetti, e dalla quale fu salvata insieme alla sorella più grande.

Il personaggio non ha messo in mostra chissà quali abilità in Demon Slayer finora, ma l'anime deve ancora proseguire. Intanto, il personaggio i fan li ha, come dimostra questo cosplay di Kanao Tsuyuri. A crearlo ci ha pensato la cosplayer italiana Nymphahri, che si è fatta fotografare con gli abiti da cacciatrice e la spada pronta per essere sguainata in un campo di fiori. C'è anche un cosplay di Kocho Shinobu, la sua maestra, in attesa di vedere cosa faranno le due in Demon Slayer stagione 4.