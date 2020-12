Demon Slayer è il libro dell'anno per il celebre magazine 'Da Vinci': la Top 50 completa

Il celebre mensile di Kadokawa Da Vinci ha pubblicato la classifica annuale delle migliori opere cartacee del 2020, premiando Demon Slayer come "Libro dell'anno". Vi ricordiamo che il riconoscimento di Da Vinci può essere ottenuto da qualsiasi opera pubblicata nel corso dell'anno corrente, anche se spesso e volentieri i premi sono assegnati ai migliori manga.

Di seguito potete leggere la Top 10 delle migliori opere cartacee secondo il mensile di Kadokawa, mentre in calce alla news trovate la Top 50 completa. Vi ricordiamo che le scelte sono effettuate dalla redazione e che, di conseguenza, non vi è espressione del voto dei lettori.

Top 10 Libro dell'Anno (Da Vinci)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge What Did You Eat Yesterday?, Fumi Yoshinaga Spy x Family, Testuya Endo ONE PIECE, Eiichiro Oda Mystery to iu nakare, Yumi Tamura Detective Conan, Gosho Aoyama L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama Un marzo da leoni, Chika Umino Onna no Sono no Hoshi (Hoshi of Girls' Garden), Wayama Yama Haikyu!!, Haruichi Furudate

Demon Slayer è in cima a tutte le classifiche legate all'intrattenimento giapponese da più di un anno, si tratti di fumetti, cinema o merchandise. Ottimo risultato anche per lo splendido Spy x Family di Tetsuya Endo, ora disponibile anche in Italia, che riesce a superare ONE PIECE e guadagnare il gradino più basso del podio. Nella Top 50 anche Kaguya-sama: Love is War, The Promised Neverland, Chainsaw Man e My Hero Academia.

E voi cosa ne pensate di questa classifica? Demon Slayer è anche il vostro manga preferito del 2020? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste comprendere meglio la portata del successo dell'opera, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime foto dalle fumetterie giapponesi, dove è appena uscito l'ultimo Volume del manga.