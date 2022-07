Demon Slayer, con la Limited edition del volume 20 in allegato un set di cartoline

Ai tempi della sua pubblicazione in Giappone, Demon Slayer ha riscosso un successo senza precedenti nella storia. In Italia la pubblicazione della serie di Koyoharu Gotouge deve ancora giungere al termine, e questa settimana esordirà il numero 20 su 23 totali, in edizione regular e in una speciale Limited edition.

Star Comics, che ha pubblicato anche l'artbook di Demon Slayer, ha annunciato infatti una duplice edizione del volume 20 della serie shonen. La casa editrice perugina rilascerà Demon Slayer 20 regular, al prezzo di copertina di 4,50€, e Demon Slayer 20 Limited edition al prezzo di 8,90€, che conterrà uno speciale set di 16 cartoline raffiguranti i personaggi più amati del manga.

Non è la prima volta che Star Comics rilascia edizioni speciali per il manga di Demon Slayer. Oltre alla variant del primo volume, il numero 10 di Demon Slayer aveva allegati dei segnalibri, mentre il tredicesimo una speciale cover variant e uno shikishi stampato. Per avvicinare i ragazzi a Demon Slayer, venne poi prodotto uno starter pack con i primi 5 volumi a un prezzo scontato, andato sold out in pochissimo tempo.

Oltre al manga, anche l'anime di Demon Slayer ha riscosso grande successo, con la seconda stagione che è stata assoluta protagonista della stagione anime invernale 2021. Le avventure di Tanjiro e i suoi compagni proseguiranno poi con una terza stagione, che seguirà fedelmente gli eventi del manga.

Vi lasciamo ai 10 momenti migliori del manga di Demon Slayer.