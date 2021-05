Demon Slayer, la prima linea di Funko Pop manda in tilt il web: sold out in pochi minuti!

Poche ore fa, l'azienda statunitense FunKo ha presentato a sorpresa la prima linea di Funko Pop dedicati a Demon Slayer, che come prevedibile hanno fatto strage di cuori sul web. I dodici pezzi da collezione vedono come protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyu, Muzan e Rui, e sono andati sold out in tempo record sulla maggior parte dei siti web.

Entertainment Earth si è preparata bene al lancio quindi al momento i Funko Pop non esclusivi possono ancora essere preordinati, mentre la situazione è molto diversa per quelli esclusivi, già introvabili dopo aver registrato il tutto esaurito in meno di un'ora. Un nuovo leak sembra confermare che altri Funko Pop saranno presentati entro la fine dell'anno, tra cui quello dedicato a Kyojuro Rengoku.

Per quanto riguarda questa prima linea di prodotti, in calce potete dare un'occhiata a tutti e dodici i pezzi da collezione. I primi cinque ($10,99) ve li abbiamo già mostrati, mentre quelli esclusivi si sono rivelati decisamente ispirati nel design, giustificando così il prezzo leggermente sopra la media ($20-30 a pezzo). I cinque Funko Pop dedicati ai protagonisti e Muzan arriveranno ad agosto, mentre gli altri saranno disponibili tra settembre e novembre. Purtroppo al momento non sappiamo quando saranno acquistabili in Italia.

E voi cosa ne pensate? Quale vi piace di più? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il fenomeno globale Demon Slayer ha recentemente superato quota $480 milioni incassati con il film Demon Slayer: Mugen Train, e che la Stagione 2 arriverà nel 2021.