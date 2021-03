Demon Slayer, LiSA sul successo di Gurenge e Homura: '400 milioni di streaming, è assurdo'

Lo straordinario successo di Demon Slayer non ha fatto solo felici Shueisha, Ufotable e l'autrice Koyoharu Gotouge, ma anche LiSA, la cantante scelta dallo studio per comporre la colonna sonora di serie tv e film. La star giapponese ha recentemente ringraziato i fan con un breve comunicato sui social, svelando i numeri registrati dai due brani.

"Sono felice di annunciare che Gurenge ha sorpassato i 200 milioni di riproduzioni streaming su Oricon", ha scritto la cantante, "Non so come ringraziarvi, sono così felice che sia piaciuta a così tante persone! Gurenge ha segnato una svolta per la mia carriera, e Homura, la colonna sonora di Demon Slayer: Infinity Train, ha registrato altri 200 milioni di riproduzioni. Sono cifre incredibili, e spero che in futuro continuerete ad ascoltare i miei brani! Grazie per il vostro supporto, continuerò a creare la migliore musica possibile!".

Dopo un lancio nella media, Gurenge è riuscito a registrare oltre 200 milioni di riproduzioni sul portale Oricon, guadagnando un disco di platino per le vendite fisiche (250.000 copie) e un riconoscimento Million per le vendite digitali (1 milioni di copie, equivalente al quadruplo platino). Homura ha seguito un percorso simile, con cifre pressoché identiche e un triplo platino per le vendite digitali (750.000 copie), che probabilmente diventerà Million nei prossimi mesi. In occidente i due brani sono finiti rispettivamente al 73° e 8° posto nella classifica globale, e vantano 162 e 61 milioni di riproduzioni su Spotify. Su YouTube contano rispettivamente 127 e 166 milioni di visualizzazioni, numeri che li rendono i due pezzi di maggior successo della cantante.

LiSA ha recentemente vinto il premio per il miglior brano ai 62° Japan Record Awards, e tornerà a realizzare l'Opening per la seconda stagione dell'anime, in arrivo nella seconda metà del 2021.