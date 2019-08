Demon Slayer, lowcostcosplay colpisce ancora nella sua ultima interpretazione di Tanjiro!

Sembra la stagione della viralità, almeno per quanto riguarda Demon Slayer che non riesce a smettere proprio di far discutere per via dell'incredibile creatività che gli appassionati dell'opera stanno riversando sulle community. Un triofo di meme, ma anche di incredibile simpatia.

In realtà, probabilmente lo conoscete benissimo lowcostcosplay, un ragazzo divenuto famoso sul web per via della propria capacità interpretativa dei personaggi anime in chiave realistica, secondo il tanto amato fenomeno del "basso costo". Dopo aver sbancato il proprio pubblico con l'imitazione epica di Zoro, riprende in mano le redini del successo riscontrato negli ultimi mesi da Demon Slayer, pubblicando sulla propria pagina Facebook un personale cosplay economico di Tanjiro alle prese con un kata dell'acqua.

La realizzazione in questione, che potete ammirare in calce, è seguita a un colpo di genio, in cui grazie a due panni intrecciati, un po' di sapone, e il proprio gabinetto è riuscito a imitare il vortice della spada nel momento in cui l'iconico protagonista utilizza una tecnica del proprio arsenale. Un vero successo, anche in virtù della difficile realizzazione del movimento fedele all'originale dei panni, in cui siamo certi di immaginare che i tentativi fotografici siano stati sicuramente almeno un paio.

In ogni caso, il cosplay è veramente straordinario, ai limiti del basso costo, l'ennesimo trionfo dell'appassionato di anime più bizzarro che c'è. E voi, invece, cosa ne pensate della divertente interpretazione?