Demon Slayer diventa a luci rosse: annunciata la parodia porno

Maggiore è la popolarità di un'opera e più le compagnie spingono per realizzare film parodia delle stesse. Demon Slayer, che ha raggiunto un successo straordinario nell'ultimo anno, è ovviamente passato sotto la mani di diverse aziende che ne hanno reinterpretato la storia in chiave "a luci rosse".

A poco più di un anno dal debutto dell'episodio dell'anime che sconvolse il web, oggi il franchise è una delle serie legate alla cultura nipponica più seguite al mondo. Mentre i fan attendono il debutto del film il prossimo mese, primi rumor hanno iniziato a sfiorare la possibilità di una seconda stagione di Demon Slayer.

Per ingannare l'attesa, la compagnia nipponica Total Media Agency è entrata in causa con un nuovo film parodia, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia nella sua locandina promozionale. La pellicola per adulti in questione è disponibile già da oggi sul portale di xcream al costo di noleggio di 2894 yen (circa 22 euro al cambio attuale). E se il prezzo non vi sembra onesto, vi ricordiamo che Mulan è disponibile su Disney + per 21 euro e 99.

E voi, invece, siete interessati a questo film o andrete a darci un'occhiata per puro scopo scientifico? Diteci la vostra opinione a riguardo su questo particolare progetto, come di consueto, con un commento qua sotto.