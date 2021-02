Demon Slayer: la madre di Rui in un cosplay sexy e pauroso di una modella russa

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta continuando a distruggere un record dietro l'altro. Tra manga, anime, light novel e film, il franchise ormai è in crescita costante. Mentre i fan possono gioire per l'annuncio di Demon Slayer 2, continuano i messaggi d'amore degli appassionati in rete.

Tra illustrazioni, video, AMV e cosplay, i fan di Demon Slayer continuano a supportare il brand in attesa di vedere in azione i nuovi personaggi che arriveranno con i prossimi episodi. Infatti sono sempre più frequenti i cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, con tanti modelli che prestano il proprio fisico e le proprie capacità di travestimento a questi personaggi. Recentemente vi abbiamo presentato un cosplay di Mitsuri Kanroji creato da Jessica Nigri, l'hashira dell'amore, mentre oggi vi portiamo un cosplay della madre di Rui, il demone ammantato di bianco che è stato sconfitto nella battaglia al monte Natagumo.

Trattenuta lì contro il suo volere per creare una sorta di surrogato familiare da parte di Rui, la madre ragno si presenta in un cosplay sexy ma anche pauroso creato dalla modella russa Haori-senpai, con una foto che potete vedere in basso. Pelle chiarissima, capelli e vestito bianchi con punte di rosso e verde acqua tra i segni presenti sul volto, collana e l'abito. Un travestimento ben riuscito e che riaccende le attese verso l'anime.