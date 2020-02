Demon Slayer: la madre di Rui si mette in posa nel sensuale cosplay di una modella cinese

L'incredibile successo riscosso da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è figlio di diverse ragioni: dalle animazioni alla musica, dalla storia alla magnifica ambientazione. Un ruolo importante però l'ha giocato senza dubbio il character design, che grazie ad uno stile semplice ed accattivante, ha portato in vita una moltitudine di personaggi memorabili.

Il cosplay che abbiamo deciso di mostrarvi oggi è dedicato ad uno dei demoni meno conosciuti della serie, ovvero la madre della famiglia dei ragni. Trasformata da Rui e costretta ad assumere le sembianze della sua figura materna, la ragazza si è trovata costretta a fronteggiare Tanjiro ed Inosuke, finendo per essere giustiziata dalla spada dell'ammazzademoni. Si tratta di uno dei personaggi più tribolati della prima stagione, a cui la modella monpink0121 ha deciso di dedicare un cosplay un po' più leggero.

Come potete vedere in calce infatti, la giovane ha proposto un approccio sensuale, distante da quello del demone ma decisamente gradito ai fan. Il meraviglioso costume bianco e rosso, insieme al makeup e alla parrucca color argento, hanno aiutato la cosplayer a raggiungere gli 80.000 mi piace totali.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo costume? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle ultime novità sul film di Demon Slayer.