Demon Slayer: la mamma ragno di Rui in un cosplay da paura

Il monte Natagumo è stato l'ambientazione di uno degli archi narrativi che ha fatto scatenare nel mondo la passione per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Prima è accaduto con il manga e poi con l'anime, e in particolare quest'ultimo è stato catalizzatore di tutte le attenzioni. In particolare l'episodio 19 di Demon Slayer è stato acclamato da tutti.

L'arco ha visto Tanjiro e compagni affrontare una delle missioni più dure di Demon Slayer. Il gruppetto di protagonisti arrivato sul monte ha dovuto affrontare una famigliola demoniaca dove i componenti erano dei ragni. C'era Rui, a conti fatti capofamiglia e demone della luna calante, che si era circondato di alcuni demoni non legati a lui ma che ha reso suoi con il terrore. Si è costruito così un padre ragno, una sorella e anche una madre.

La madre ragno di Rui ha preso vita con un cosplay di Kleiner Pixel che, in tre foto, ha mostrato la sua realizzazione. In particolare, la cosplayer ha messo grande enfasi sul trucco, una delle parti più difficili di questo travestimento. Il demone è infatti completamente bianco, dai capelli alla pelle, salvo alcuni segni rossi sul volto e le ciglia verdi. Una trasformazione sicuramente fedele.

Tempo fa, la stessa cosplayer aveva promosso da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba anche il cosplay della sorella di Rui.