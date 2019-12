Demon Slayer è il manga-anime più cercato su internet nel 2019

Il 2019 è stato a tutti gli effetti l'anno di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. Le vendite sono aumentate esponenzialmente grazie all'anime che ha raggiunto una popolarità travolgente tra i fan. A testimonianza di questa grande annata, Demon Slayer risulta essere anche l'anime più cercato su Internet.

Il manga di Koyoharu Gotoge, pubblicato sulla rivista Shonen Jump nel 2016, ha battuto la concorrenza di altri anime e manga famosi come Boruto, My Hero Academia, Dragon Ball e One Piece anche grazie al supporto dello spendido anime realizzato dallo studio dei ragazzi di Ufotable, Inc., che sono riusciti ad essere rispettosi dell'opera originale e ad impreziosire il tutto con animazioni studiatissime e curate, donando all'anime una direzione artistica mirabile.



Non fatichiamo a considerarlo come uno degli anime più riusciti dell'annata che sta per volgere al termine, come riportato nella recensione di Demon Slayer. Tra le parole più cercate su internet dai fan, inerenti a Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, troviamo: "Zenitsu Agatsuma", Kimetsu No Yaiba", "Tanjiro Kamado", "Hashira" e "Shinobu Kocho".



Oltre ad essere il più cercato su Internet, il manga ha anche battuto One Piece nella classifiche di vendita nel 2019 e la popolarità potrebbe addirittura crescere con l'arrivo del prima film di Demon Slayer in uscita nel 2020.