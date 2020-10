Demon Slayer: il manga infrange un nuovo record, superato uno storico primato di ONE PIECE

In Giappone è in corso una vera e propria febbre da Demon Slayer, che sta portando l'opera di Koyoharu Gotouge a vendere ad un ritmo ritenuto insostenibile da decine di analisti. Oltre a dominare il box office con Demon Slayer: Infinity Train infatti, la serie ha infranto un nuovo record per quanto riguarda le vendite cartacee, ma non è tutto.

In primis, Oricon ha recentemente confermato che il manga di Demon Slayer ha segnato un nuovo primato per il numero di unità di un singolo Volume vendute in un dato anno fiscale. Il record precedente apparteneva a ONE PIECE, con 3,8 milioni di copie vendute per il Volume 61 nel corso dell'anno 2011, mentre quest'anno Demon Slayer è riuscito a superarlo con due tankobon: il numero 19 (3,8 milioni di unità vendute) e il numero 18 (4 milioni di unità vendute). L'opera ha ancora 5 settimane di tempo per rafforzare il proprio record.

Altri dati incredibili arrivano da settori differenti. Dydo Drinco, noto produttore di bevande analcoliche, ha recentemente dato il via ad una collaborazione con Demon Slayer per promuovere le sue lattine di caffé, ora disponibili in una nuova versione con il volto di uno dei protagonisti stampato sul prodotto. La compagnia ha venduto oltre 50 milioni di lattine in meno di due mesi, segnando un incremento nelle vendite del 150% rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda il box office, il film di Demon Slayer ha già incassato 4,62 miliardi di yen e secondo gli analisti potrebbe raddoppiare la cifra entro la mezzanotte di domenica 25 ottobre. Una seconda stagione dell'anime arriverà tra il 2021 e il 2022.

