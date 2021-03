Demon Slayer: il manga di Kyoharu Gotouge e Pretty Cure arrivano nei McDonald's giapponesi

Con l'uscita della serie animata e del successivo film, Demon Slayer risulta tra gli anime di maggior successo ed i McDonald's giapponesi non si sono quindi fatti mancare l'occasione di rendere fonte di guadagno il fortunato manga inserendo sorpresine a tema nei propri prodotti.

Non è un mistero che il nuovo lungometraggio Demon Slayer: Infinity Train stia continuando ad infrangere record essendo ormai diventato l'anime con più incassi nella storia superando opere come Your Name e La Città Incantata. Come accade con tutti i grandi successi anche la suddetta serie è diventata il soggetto di numerosi prodotti e delle campagne di marketing di svariate compagnie tra cui vi è la famosa catena di fast food McDonald's.

Dal 5 Marzo infatti in Giappone con l'acquisto di un Happy Meal saranno disponibili sorprese a tema Demon Slayer ma non solo, vi sarà infatti anche la possibilità di ottenere oggetti dedicati a Tropical-Rouge! Precure, nuova serie animata del franchise Pretty Cure.

Al termine di questa news è visibile in un'immagine la varietà di prodotti che si possono trovare all'interno della confezione che comprendono diversi adesivi, per il popolare Shonen, e libri da colorare, per le ragazze magiche della Toei Animation.

Quest'opportunità durerà unicamente due settimane, i fan dovranno quindi affrettarsi per riuscire ad ottenere tutta la merce a tema.

Ricordo infine che prossimamente è prevista la pubblicazione di un nuovo film di Pretty Cure.