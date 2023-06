Demon Slayer, il manga è diventato popolare solo con l'anime? Le critiche dei lettori

Ormai da anni Demon Slayer è uno dei manga più venduti di sempre. Dalla fine della trasmissione della prima stagione della serie, i fan giapponesi si sono lanciati nelle fumetterie, assaltando ogni singolo negozio in cui ci fosse una disponibilità di copie dell'opera, in un'ondata di euforia totale. Una situazione diventata storia.

La crescita spaventosa di Demon Slayer è stata riassunta più volte in vari grafici, e ora è impossibile non mettere il manga nell'olimpo delle opere più vendute non solo di casa Shueisha, ma di tutto il Giappone, con una media di volumi venduti che si aggira sui 5 milioni a tankobon. Eppure, negli ultimi giorni, mentre prosegue la trasmissione di Demon Slayer stagione 3, molte persone in rete stanno attaccando il successo della serie, aggrappandosi al fatto che il progetto è stato rivitalizzato esclusivamente dal lavoro svolto da Ufotable. Ma le cose stanno davvero così?

I primi volumi di Demon Slayer hanno effettivamente venduto pochissimo nel periodo d'uscita. A differenza di altre storie di quel periodo che già si erano distinte come successi dall'avvio, come My Hero Academia, The Promised Neverland, Black Clover, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, Demon Slayer è partito con il freno a mano tirato. Per un manga di Weekly Shonen Jump, erano davvero poche le copie vendute nella prima decina di volumi. Tuttavia, ogni volume faceva meglio del successivo.

L'ultimo volume venduto prima dell'inizio dell'anime e, quindi, dell'euforia dovuta a esso, raggiunse la discreta cifra di 200.000 copie vendute. Un numero ben lontano dai grandi successi della rivista che, solitamente, sfondano anche le 500.000 copie prima della trasmissione di un anime. Tuttavia, è un numero abbastanza alto da dire che Demon Slayer era un successo sufficientemente buono, seppur non stellare. Poi, naturalmente, l'anime di Ufotable ha fatto il resto, facendo schizzare verso i cieli il numero di copie vendute per ogni volume, con la concorrenza vecchia e nuova completamente sbaragliata.