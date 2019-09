Demon Slayer: il manga raggiunge la cifra di 12 milioni di copie stampate

Una delle serie più di successo di quest'anno, proveniente da Weekly Shonen Jump, è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il successo dell'anime ha portato tanti nuovi lettori per l'opera di Koyoharu Gotouge e non solo, essendosi anche alimentata la produzione di statuette ed action figure dedicate a personaggi come Nezuko e Tanjiro.

Quest'oggi, con la conclusione della prima stagione, è arrivato l'annuncio della produzione di un film per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ma non è l'unica notizia che coinvolge l'opera, poiché è stato anche rivelato un risultato ragguardevole raggiunto dal manga.

Demon Slayer ha ben 12 milioni di copie stampate sulle spalle, un risultato degno di nota che lo porta tra le serie attuali più popolari di Weekly Shonen Jump. Con 16 volumi all'attivo e il 17° in arrivo tra pochi giorni, vuol dire che ogni tankobon ha in media una tiratura di 700 mila copie.

La prima stagione animata da Ufotable ha sicuramente dato i suoi frutti, considerato che pochi mesi fa, quando furono pubblicati i primi episodi, Demon Slayer aveva sei venduto sei milioni di copie in circolazione. Ergo, un risultato raddoppiato nel giro di cinque mesi con un aumento spaventoso delle vendite. Riuscirà Demon Slayer ad arrivare in top 5 tra i manga più venduti dell'anno?