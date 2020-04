Demon Slayer: il manga riceverà copertina per il climax, fine nel prossimo capitolo?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato il successo più straordinario degli ultimi anni. L'ammontare di copie vendute dopo la trasmissione dell'anime ha fatto impallidire anche i numeri dei giganti del settore come Naruto, L'Attacco dei Giganti e il re ONE PIECE che ha battuto conquistandone un record decennale.

Tutto però ha una fine e, nonostante la popolarità acquisita, Koyoharu Gotouge e Weekly Shonen Jump si stanno adoperando per portare alla conclusione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Era già da tempo che si ventilava una possibile conclusione dato che Tanjiro e Muzan si stanno affrontando da diversi capitoli.

Nel numero di Weekly Shonen Jump 21-22 è stato annunciato che nell'uscita che arriverà l'11 maggio in Giappone, in copertina ci sarà Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e questi avrà anche le pagine a colori d'apertura. Ma non solo perché l'anteprima in questione reca anche una dicitura piuttosto importante: climax.

Parola praticamente sempre indicata per annunciare una conclusione, implica che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe finire nel capitolo 204 in arrivo tra due settimane. Per averne certezza dovremo solo attendere, ma il caso vuole che il volume 23 del manga si possa concludere proprio con quel capitolo. Weekly Shonen Jump sta quindi per perdere uno dei successi più straripanti di sempre.