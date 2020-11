Demon Slayer è il manga più venduto del 2020, ONE PIECE crolla, ecco la top 10

Non importa se il manga si è concluso, né se l'anime non è in corso con una nuova stagione: Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba continuerà a macinare vendite. Lo ha fatto per tutto il 2020 e lo sta facendo anche ora, risultando anche uno dei manga più venduti dell'anno.

L'azienda Oricon è tornata a comunicare le sue classifiche, confermando questo dato. Tra l'altro la vittoria di Demon Slayer era nell'aria da maggio, quando il titolo aveva stravinto nelle classifiche parziali. Ora che il 2020 editoriale giapponese si è però concluso, Oricon ha tirato le somme comunicando la top 10 dei manga più venduti del 2020.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: 82.345.447 copie vendute; Kingdom: 8.251.058 copie vendute; ONE PIECE: 7.709.667 copie vendute; Haikyu!!: 7.212.099 copie vendute; Jujutsu Kaisen: 6.702.736 copie vendute; The Promised Neverland: 6.368.445 copie vendute; The Quintessential Quintuplets: 6.145.591 copie vendute; My Hero Academia: 6.003.589 copie vendute; Spy x Family: 4.541.589 copie vendute; Shingeki no Kyojin - L'Attacco dei Giganti: 4.306.012 copie vendute.

Salta subito all'occhio come la classifica sia dominata dalle serie di casa Shueisha, ben 8 su 10, mentre le altre due appartengono a Kodansha. E ancora più visibile è la supremazia di Weekly Shonen Jump, rivista che da anni sforna successi su successi.

Per la prima volta, ONE PIECE è al terzo posto, superato anche dal seinen dei record Kingdom. Degno di nota è anche Jujutsu Kaisen che grazie all'anime delle ultime settimane ha guadagnato un'accelerazione notevole nelle vendite, e Spy x Family che, nonostante non abbia avuto ancora un anime, sia tra i manga più promettenti e venduti. Ma ovviamente il risultato che salta all'occhio è di come Demon Slayer abbia sì vinto, ma con ben il decuplo delle copie del manga piazzatosi secondo, un risultato straordinario e unico nella storia.

Tanti di questi titoli non li vedremo nel prossimo anno, che vedrà sicuramente una competizione molto più accesa.