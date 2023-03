Demon Slayer: il manga è il più venduto in Italia nel 2022

La corsa di Demon Slayer, soprattutto dopo l'uscita della prima stagione, è stata segnata da una serie di record che il gioiellino di Koyoharu Gotouge ha cominciato ad infrangere uno dietro l'altro. Ad ogni modo, la serie è un fenomeno anche nel Bel Paese stando ai dati del 2022.

L'ultimo volume di Demon Slayer è previsto in Italia ad aprile, quando Star Comics metterà un punto alla serie che ha conquistato il mondo. Ad essere onesti, stando ai dati provenienti dal Giornale della Libreria, il fumetto più venduto nel Bel Paese è 'Questo Mondo non mi Renderà Cattivo' di Zerocalcare.

Paragonando il manga, infatti, Demon Slayer ha venduto circa il 56% rispetto all'opera del fumettista italiano, seguito da ONE PIECE 100 Celebration Edition con quasi la metà delle vendite del gioiellino di Zerocalcare. I canali tenuti in considerazione da questo report, ad ogni modo, tiene conto delle vendite GDO, librerie store online e tanti altri, ad eccezione delle fumetterie e delle vendite in fiera che sono invece esclusi. Soltanto 16° e 17° posto, infine, rispettivamente per My Hero Academia e Chainsaw Man.

