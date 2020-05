Demon Slayer: il mangaka Tsutsui Taishi di We Never Learn omaggia Tanjiro con un disegno

We Never Learn è un manga che va in corso su Weekly Shonen Jump dal 2017 diventando uno dei più apprezzati della generazione attuale della rivista. In questi anni si è dedicato, oltre che a We Never Learn vicino al finale, anche ad altri titoli della rivista raccolti con alcuni poster speciali. Adesso invece si è dedicato anche a Demon Slayer.

Approfittando della pausa della Golden Week, il mangaka Taishi Tsutsui si è dedicato a realizzare immagini di personaggi provenienti da altri manga. Vi abbiamo già mostrato il suo sketch realizzato per il successo di Kaguya-sama: Love is War, ma in questi giorni ha lavorato anche su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anime e manga dal successo clamoroso.

L'immagine che potete vedere in calce, tratta dall'account Twitter personale dell'autore, mostra il Tanijro realizzato con il classico stile di Taishi Tsutsui. Il mangaka ha disegnato insieme alla moglie questi sketch e realizzati sia a matita che col pennino. L'immagine preparata dal mangaka vede Tanjiro in una classica posa da combattimento, con la spada Nichirin sfoderata. Vi piace più questa versione di Tanjiro oppure quella disegnata dall'autrice originale, Koyoharu Gotouge?

Il manga di Demon Slayer è prossimo alla fine, essendo stato annunciato il capitolo 205 come quello finale.