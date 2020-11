Demon Slayer: la mascotte della polizia di Hong Kong ricorda Tanjiro, loro: 'Non è così'

Pochi giorni fa, le forze dell'ordine di Hong Kong hanno presentato la loro nuova mascotte anti frode tramite un post condiviso su tutti i principali canali social. La mascotte, chiamata "The Little Grape" (lett. il piccolo chicco d'uva), è attualmente al centro di una forte polemica poiché estremamente simile a Tanjiro Kamado, protagonista di Demon Slayer.

Agnes Chow, giovane attività pro-democrazia hongkonghese, ha twittato: "La polizia di Hong Kong ha pubblicato l'immagine della loro nuova mascotte, ritraente un personaggio estremamente simile al protagonista di Demon Slayer. Nonostante i cittadini abbiano criticato il post a causa della violazione dei diritti d'autore, le forze dell'ordine hanno commentato non si tratta di Tanjiro Kamado, ma di un personaggio da loro inventato chiamato The Little Grape. Questa è stata la loro difesa alle accuse di violazione del copyright. Mi rende triste vedere Demon Slayer diventare uno strumento della polizia di Hong Kong".

Interrogata da NHK, la polizia di Hong Kong ha confermato la stessa versione dei fatti, sostenendo che il personaggio non rappresenta in alcun modo una violazione dei diritti d'autore e che si tratta di una creazione completamente originale. In calce potete dare un'occhiata alla notizia ufficiale.

I rapporti tra le forze dell'ordine e i cittadini di Hong Kong sono ancora molto delicati, soprattutto a causa degli scontri avvenuti nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Vedremo se Shueisha e Koyoharu Gotouge interverranno o meno, magari chiedendo una modifica al design.

Vi ricordiamo che Demon Slayer ha recentemente debuttato nei cinema giapponesi, e che l'uscita del film è prevista in Cina e in occidente nel corso del 2021. La pellicola è a un passo da diventare la più vista di sempre in Giappone, dove ha già venduto circa venti milioni di biglietti.