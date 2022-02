Demon Slayer: Maurizio Merluzzo torna a doppiare Tengen Uzui in questa clip

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ormai giunta alla sua conclusione, con l’ultimo episodio previsto per domenica 13 febbraio 2022, e nonostante le incertezze riguardanti il destino del doppiaggio italiano, Maurizio Merluzzo, doppiatore di Tengen Uzui, ha catturato l’attenzione dei fan con una breve clip condivisa sui social.

Sebbene al momento della sua prima apparizione, nel 21esimo episodio della prima stagione dell’anime, Uzui sia stato rapidamente presentato come un tipo energetico e pronto all’azione per poi lasciare spazio ad altri sviluppi, nell’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse ricopre un ruolo fondamentale. È grazie a lui infatti che Tanjiro, Inosuke e Zenitsu intraprendono la missione nel distretto, per raccogliere informazioni sulle sue tre mogli e soprattutto sul potente Demone che si rivelerà essere la Sesta Luna Crescente.

Giocando sul singolare modo di parlare dell’Hashira e ripetendo alcune delle battute, il doppiatore italiano ha rivestito i suoi panni nello sgargiante reel, come lui stesso l’ha definito, che trovate in calce dove ha anche chiesto ai fan se vorrebbero un doppiaggio per la seconda stagione, ricevendo decine di risposte entusiaste.

