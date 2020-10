Demon Slayer: merchandising inarrestabile, arrivano anche le mutande a tema

Demon Slayer è ormai una realtà solida del settore, una perla che è riuscita nell'impresa di scavalcare alcuni storici traguardi appartenuti da anni ai capisaldi dell'industria editoriale nipponica, basti pensare alla sfida contro ONE PIECE. Eppure, l'enorme popolarità ha favorito la proliferazione di un altro fenomeno, il merchandising.

Il successo dell'anime, di cui ha recentemente parlato il producer Yuma Takahashi, ha portato con sé un poderoso incremento del merchandinsing legato al franchise e un conseguente aumento esponenziale di prodotti a tema, alcuni tra l'altro particolarmente bizzarri. La sezione fashion del gruppo Bandai ha infatti avviato una nuova collaborazione con Demon Slayer per produrre una linea di simpatiche mutande.

La partnership ha permesso la creazione di 6 differenti stili ispirati ai personaggi più popolari dell'anime tra cui Tanjiro, Zenitsu, Nezuko, Tomioka, Shinobu e Inosuke. Ad ogni modo, tutte le versioni sono disponibili nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia. I preordini sono già disponibili sul sito ufficiale e chiuderanno il prossimo 15 novembre con la spedizione fissata nel mese di dicembre, giusto in tempo per fare un esilarante regalo di Natale. Il prezzo non è di certo indifferente, 30 euro a paia, ma siamo sicuri che faranno felice qualche fervido appassionato di Demon Slayer.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste mutande a tema, quali vi piacciono di più? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.