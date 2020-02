Demon Slayer: ecco uno dei migliori cosplay di Shinobu che abbiate mai visto

Il franchise di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba pullula di personaggi stravaganti e ben caratterizzati, complice soprattutto lo straordinario talento come scrittrice dell'autrice Koyoharu Gotouge. Ed è proprio questa dote narrativa ad aver permesso al manga di sfidare un'opera come ONE PIECE.

I personaggi dell'opera, a partire dai protagonista fino ad arrivare ai villain, hanno una storia solida e intrigante, che nonostante non escano da alcuni dei cliché del target shonen risultano comunque appaganti. Tra i personaggi di Demon Slayer più apprezzati, soprattutto dai lettori della controparte cartacea, è Shinobu Kocho, il Pilastro degli Insetti, esperta in pratiche mediche e agguerrita combattente.

Non è un caso, a tal proposito, che l'ultimo cosplay del suddetto personaggio realizzato da Ays abbia lasciato i fan col fiato sospeso. L'interpretazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, sembra in un primo momento quasi un disegno, per poi notare a un'occhiata più attenta lo straordinario risultato fotografico e l'ottimo lavoro in fase di post-produzione. In particolare, i fan hanno trovato in Ays la controparte perfetta di Shinobu in carne e ossa, con un'attenzione ragguardevole alla capigliatura e all'aspetto del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuprato la nostra Recensione di Demon Slayer.