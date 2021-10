Demon Slayer: le migliori tre tecniche dei Pilastri per affrontare i Demoni

Demon Slayer, l’opera nata dalla mente di Koyoharu Gotoge, continua a registrare cifre da capogiro, grazie soprattutto al successo del primo film e alla serie anime prodotti da Ufotable. Tra i principali fattori del successo sono i diversi personaggi ben caratterizzati, e le diverse ma spettacolari tecniche.

Tra le figure più importanti che Tanjiro e compagni incontrano nel corso della loro avventura si trovano i Nove Pilastri, potenti spadaccini, esperti in determinate e uniche tecniche della respirazione che hanno saputo sorprendere in diverse occasioni. Ma quali, tra queste capacità, sono le migliori per affrontare direttamente i Demoni? Scopriamolo in questa top 3.

La terza posizione è occupata da Muichiro Tokito, Pilastro della Nebbia che attraverso il suo peculiare stile di combattimento riesce a confondere gli avversari e attaccarli con una grande velocità. Lo stesso Tokito ha ideato la Settima Forma della Respirazione della Nebbia, chiamata anche Nuvole Oscuranti, che gli permette di entrare ed uscire dalla nebbia liberamente.

Al secondo posto si trova Sanemi, Hashira del Vento che può colpire demoni con attacchi potenzialmente letali anche da una grande distanza, grazie alla sua tecnica della Respirazione del Vento. Un fendente secco con la sua katana e orde di Demoni possono venire letteralmente tranciate, tuttavia le numerose cicatrici sul corpo di Sanemi mostrano quanto il suo stile lo lasci spesso senza difese.

La medaglia d’oro se la aggiudica senza molte sorprese Gyomei Himejima, Pilastro della Pietra, che con la sua singolare respirazione ed indistruttibile katana, ottiene una resistenza impressionante, e riesce allo stesso tempo ad infliggere colpi devastanti. Siete d’accordo con quanto detto? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

Per concludere vi lasciamo al ritorno dei Funko Pop di Demon Slayer per il Funkoween, e ricordiamo che Shinobu ha ricevuto un cosplay tutto italiano.