Demon Slayer vale miliardi di euro: tutti gli effetti economici stimati da NHK

L'industria dei manga nel suo complesso porta sicuramente una buona fetta di denaro al governo giapponese e al suo PIL. Anche con il declino di alcune vendite, manga e anime sono un settore importante. E questo 2020, nonostante le varie difficoltà per il Coronavirus, è stato tenuto a galla da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Abbiamo già visto i numeri eccezionali di Demon Slayer nei confronti dell'industria e delle vendite delle altre case editrici. Ma l'emittente NHK ha deciso di approfondire per far capire al meglio quanto effettivamente ha fruttato il brand, e il risultato del suo report lascia senza parole.

Da solo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vale oltre 2 miliardi di euro, come un'azienda di alto livello. I numeri rivelati da NHK sono i seguenti:

85 miliardi di yen per l'incasso della vendita dei volumi, delle light novel e degli spin-off;

50 miliardi per gli incassi del film Demon Slayer Movie: Infinity Train e l'indotto;

130 miliardi di yen per i guadagni dal merchandising, tra personaggi e prodotti di vario genere.

Sommati, i tre valori fanno un totale di 270 miliardi di yen che tradotto in euro significa oltre 2,133 miliardi. Un numero stratosferico che rende ancora più rilevante il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in Giappone e quanto ha avuto effetti positivi sull'industria.