Demon Slayer: Mitsuri, l'Hashira dell'Amore, vi conquisterà nel cosplay di Alexy

L'incredibile successo ottenuto dalla serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continua a crescere, e mentre molti appassionati aspettano il debutto della pellicola Infinity Train negli Stati Uniti, che in Giappone ha registrato degli incassi da record, una fan ha deciso di vestire i panni dell'Hashira Mitsuri, il Pilastro dell'Amore.

Mitsuri è uno dei personaggi secondari ad apparire nella serie di Koyoharu Gotoge, e nonostante debba ancora entrare in azione nella trasposizione animata ad opera dello studio Ufotable, già dal suo design è possibile comprendere come Mitsuri non sia molto in linea con gli atteggiamenti duri e decisi dei suoi colleghi Pilastri, e sia invece una ragazza impacciata, e anche con una storia tragicomica alle spalle, in quanto perennemente rifiutata dai suoi precedenti fidanzati per la sua forza sovrumana.

Come potete vedere dal post riportato in calce, la cosplayer @alexy_sky ha condiviso sui social la sua personale interpretazione di Mitsuri Kanroji, riuscendo a rappresentare in modo particolarmente fedele il design pensato dall'autrice per la giovane Hashira, che con ogni probabilità vedremo nella seconda stagione dell'anime. Cosa ne pensate di questo particolare cosplay di Mitsuri? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo che Nezuko ha ottenuto una magnifica statua da 3000 euro, e vi lasciamo ai motivi dietro l'inaspettato successo di Demon Slayer.