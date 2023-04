Demon Slayer: Mitsuri Kanroji bella e timida in questo cosplay per la stagione 3

Per abbattere i demoni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ci vuole una grande forza. Questo Tanjiro Kamado l'ha scoperto subito, dato che ha dovuto sopportare la trasformazione di sua sorella minore Nezuko proprio nel primissimo episodio della serie. Andando avanti, Tanjiro ha potuto contare sull'aiuto di cacciatori di demoni sempre più forti.

Mitsuri Kanroji è uno dei personaggi principali dell'anime Demon Slayer. Mitsuri è un membro dei cacciatori di demoni, l'organizzazione guidata da Ubuyashiki che si occupa di cacciare i demoni. Mitsuri ha un passato difficile, con un'infanzia solitaria a causa della sua forza sovrumana. Nonostante ciò, Mitsuri è una persona gentile e compassionevole, amata da tutti i suoi compagni.

Mitsuri viene introdotta nella prima stagione dell'anime, proprio nella fase finale, dove però non dimostra alcunché visto il poco tempo a disposizione. Invece, è nella terza stagione che Mitsuri è al centro dell'attenzione: con i nuovi episodi è già chiaro che sarà lei il pilastro che aiuterà Tanjiro e gli altri in una nuova caccia ai demoni, stavolta difensiva.

Il personaggio di Mitsuri è molto popolare tra i fan di Demon Slayer, grazie alla sua personalità amichevole e alla sua forza in battaglia. Il suo costume, i capelli dai colori pastello e il design, è molto iconico ed è spesso riprodotto dalle varie cosplayer. Kitty Nathy è una di queste e recentemente ha proposto ai suoi fan un cosplay di Mitsuri Kanroji bella e timida ma anche propositiva per la battaglia. In tre foto, mostra tre aspetti della cacciatrice di demoni che i fan stanno iniziando a conoscere meglio in questi primi scorci di Demon Slayer stagione 3.