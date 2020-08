Demon Slayer: Mitsuri Kanroji è esplosiva nel cosplay di UniqueSora

Demon Slayer è ancora popolare tra i fan nonostante sia passato quasi un anno dalla conclusione della prima stagione dell'anime. In attesa del lungometraggio in uscita a ottobre, continuano a spopolare i prodotti dedicati come le magliette di Uniqlo con Nezuko e compagnia, e ciò dimostra quanto i fan siano attaccati al brand.

Chi ha letto il manga sa già come si conclude la storia di Demon Slayer, ma per chi guarda solo l'anime c'è ancora tanto da scoprire. Uno dei personaggi praticamente sconosciuti è Mitsuri Kanroji, pilastro dell'amore e quindi uno dei cacciatori di demoni più forti. La donna Si è presentata per pochi secondi e il suo aspetto sgargiante e sensuale ha attirato l'attenzione dei fan maschili

La cosplayer UniqueSora ha deciso di entrare nel mondo di Demon Slayer con un travestimento ed ecco perché oggi vi portiamo questo cosplay di Mitsuri Kanroji. La guerriera diventa naturalmente di colore, data la carnagione di UniqueSora, ma ciò non spegne comunque il fascino di questa realizzazione. Come potete vedere in basso, vestiti e capelli della cacciatrice sono perfetti e l'haori nasconde tanti dettagli che rendono il tutto ancora più realistico, anche se tanta dell'attenzione cadrà sicuramente sul seno prosperoso che spunta dalla divisa nera dei cacciatori di demoni. Il cosplay di UniqueSora è diventato virale in pochi giorni, superando i 70.000 like.

Intanto non perdetevi il trailer di Demon Slayer Movie: Infinity Train.