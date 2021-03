Demon Slayer: Mitsuri Kanroji incanta nel cosplay di una modella taiwanese

Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso da quasi un anno. La battaglia di Tanjiro è giunta al termine, così come quella di tutti gli altri cacciatori di demoni. Ognuno di questi ultimi è andato incontro al proprio destino, che però nell'anime non è stato ancora rivelato. La storia dell'anime è infatti momentaneamente ferma.

Terminata la prima stagione di Demon Slayer, dove abbiamo conosciuto tutti i protagonisti più i cacciatori di demoni più forti, l'anime ha visto un proseguimento col film dei record Demon Slayer Movie: Infinity Train. Mentre ci si prepara alla seconda stagione di Demon Slayer da poco annunciata, rivediamo uno dei personaggi più apprezzati dell'anime sotto forma di cosplay.

Mitsuri Kanroji è l'hashira dell'amore, riconoscibile per i capelli rosa e verdi. Anche lei combatterà come gli altri colleghi dei cacciatori di demoni, anche se nell'anime tutto ciò non è ancora successo. Intanto la cosplayer taiwanese HIKO regala ai fan un cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mostrando varie foto che potete vedere raggruppate nei post in calce alla notizia.

Nel set di foto preparato, Mitsuri Kanroji è felice tra i fiori di ciliegio rosa tipici dei panorami orientali. Tutti i dettagli del costume sembrano essere ottimi, così come quelli del trucco e della parrucca. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.