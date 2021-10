Demon Slayer: Mitsuri Kanroji incantevole in questo cosplay

Mitsuri Kanroji è una delle cacciatrici di demoni che abbiamo visto in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Anzi, in realtà è una delle più forti dell'organizzazione dato che ricopre la carica di pilastro, insieme agli altri guerrieri più potenti del gruppo tenuto insieme da Oyakata Ubuyashiki. Nell'anime non l'abbiamo vista in azione, ma nel manga sì.

Abbiamo conosciuto il suo passato e i rapporti con Rengoku Kyojuro, tutto ciò che l'ha portata a unirsi ai cacciatori di demoni e infine le sue gesta nelle varie battaglie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, durante le quali ha sfoderato la sua particolare katana, una nichirin con una lama leggermente rosa, e le tecniche della respirazione dell'amore.

L'abbiamo vista anche nella vita vera, riprodotta da varie cosplayer con tutte le sue caratteristiche. Oggi ci soffermiamo sul cosplay di Mitsuri Kanroji realizzato dalla russa Lit Mira, che è riuscita a presentare la cacciatrice in una foto a mezzo busto. I capelli rosa con sfumature verdi, la giacca con l'haori, la divisa nera e soprattutto la spada in primo piano mettono in luce la cura della realizzazione, con tutto ciò che ha portato a creare una Mitsuri davvero ottima.

Se invece volete vederla in compagnia, non perdetevi il cosplay di Mitsuri con Kocho Shinobu e Kanao Tsuyuri.