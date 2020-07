Demon Slayer: Mitsuri Kanroji diventa italiana col cosplay di Cinnamon Nya

Lo scorso anno ha decretato l'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tra i titoli più popolari di sempre. Le vendite continuano a schizzare in alto senza fermarsi mai, permettendo al manga di superare Hunter x Hunter e altri titoli per tiratura. Ciò ha obbligato anche i protagonisti e personaggi secondari a stare al centro dell'attenzione.

Tra chi ha fatto breccia nel cuore dei fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è Mitsuri Kanroji, personaggio che nell'anime si è visto molto poco. Ciò però non ha fermato gli appassionati a metterla al centro di fanart anche in altre versioni, come quella che l'ha vista in versione Harley Quinn, ma anche cosplay. Grazie agli sforzi di Cinnamon Nya, Mitsuri Kanroji arriva in Italia.

Nella foto in basso possiamo vedere il cosplay di Mitsuri Kanroji realizzato dalla ragazza nostrana. I capelli rosa e verdi spiccano in tutta la metà superiore dell'immagine, con la parrucca che occupa una bella porzione del travestimento. Per il resto, indossa i classici abiti del pilastro dell'amore, con la divisa da cacciatore di demoni nera che si apre mostrando il petto voluminoso e poi una giacca bianca al di sopra. Non si vede il resto dell'abito né se ci sia già la spada peculiare della combattente. Sicuramente però i demoni del mondo reale devono stare un po' più attenti dopo la comparsa di questo personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.