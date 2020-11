Demon Slayer: Mitsuri Kanroji senza limiti in questo cosplay di Gyharucos

Gli spettatori dell'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno avuto poco a che fare con gli Hashira, i membri più forti dei cacciatori di demoni. Giyu Tomioka è uno di questi, ma gli altri sono praticamente sconosciuti.

Durante il film di Demon Slayer: Infinity Train conosceremo un altro Hashira, Rengoku Kyojuro, che anche aveva catturato l'attenzione durante il meeting finale della prima stagione. Ma chi ha iniziato ad attirare l'attenzione di alcuni fan è stata anche Mitsuri Kanroji. La ragazza subito si è fatta riconoscere per i suoi capelli rosa che sfociano nel verde e per il suo fisico strabordante.

Vi abbiamo già presentato qualche cosplay su Mitsuri Kanroji, ma ora la ragazza di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riceve una nuova brillante interpretazione che mette in mostra le sue caratteristiche senza limiti. In basso vediamo il personaggio di Gyharucos che oltre a vestire i panni da spadaccina si è anche data da fare per interpretare il lato più mangione di Mitsuri Kanroji. Nelle foto la vediamo infatti con bacchette pronte per divorare quello che ha davanti e diverse scodelle di cibo vuote.

Un cosplay di Mitsuri Kanroji senza limiti in tutti i sensi, considerato anche che la camicetta fa fatica a contenere il seno, come succede al personaggio del manga.