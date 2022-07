Demon Slayer: Mitsuri Kanroji spadaccina nel cosplay creato da Kaho Shibuya

I pilastri sono i più forti tra i cacciatori di Demon Slayer. Questi personaggi che hanno ricevuto un fisico unico e abilità eccezionali sono al vertice della piramide dell'organizzazione di protagonisti. L'anime ne ha messi in mostra soltanto alcuni nei vari archi narrativi finora, ma è indubbio che entro il finale verranno presentati tutti.

Il teaser trailer di Demon Slayer 3 fa già sapere al pubblico chi sarà ad accompagnare il protagonista Tanjiro nella prossima saga. Durante l'arco del villaggio dei forgiatori, sarà presente Mitsuri Kanroji, uno dei membri più vistosi di questo gruppo. Donna minuta ma con una forza fuori dal comune, ha capelli rosa super evidenti che poi sfociano in alcune sfumature verdi.

Anche la sua lama è particolare come lei, ed è questo uno dei dettagli che la cosplayer Kaho Shibuya ha messo in risalto nel suo photoset con questo cosplay di Mitsuri Kanroji. La donna di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata riprodotta fedelmente con tutte le sue caratteristiche, da abbilgliamento a capelli e poi anche la spada capace di flettersi ha il suo perché.

In arrivo nel 2023, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stagione 3 sarà il proseguimento della seconda stagione e porterà i protagonisti sempre più vicini a Kibutsuji Muzan.