Demon Slayer: Mitsuri Kanroji è splendida in questo cosplay della modella coreana Riri

Mentre le femministe sabotano Demon Slayer 2, anime che è ancora lontano dalla messa in onda ma sembra già aver creato problemi in un certo genere di pubblico, i fan di Kimetsu no Yaiba non vedono l'ora di osservare le nuove avventure di Tanjiro e compagni. Tra gli spadaccini di demoni protagonisti ci sarà anche un Hashira.

Quest'ultimo è un gruppo di cacciatori di demoni, coloro che si trovano in cima alla scala gerarchica. Come ricorderete, sono stati tutti presentati durante il finale della prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, al cospetto di Kagaya Ubuyashiki. Ognuno è il portatore di un determinato stile e tra questi ci sono due donne. Una è molto vistosa, con i capelli rosa pesca: Mitsuri Kanroji, spadaccina dello stile dell'amore.

La ragazza sembra un pesce fuor d'acqua in quel gruppo almeno inizialmente, ma è in realtà dotata di una grande forza e capacità uniche. L'anime di Demon Slayer ancora deve metterle in risalto, mentre i lettori del manga sanno già quali sono le abilità della donna. Abilità che vengono messe in mostra anche in questo splendido cosplay di Mitsuri Kanroji visibile nelle quattro foto in basso, realizzate dalla modella sud coreana Riri.

Con uno scenario giapponese alle spalle e col classico vestito della donna, Mitsuri si presenta ed è pronta a dare battaglia ai demoni per salvare i suoi amici. I fan non vedono l'ora di rivedere in azione i personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nell'anime.