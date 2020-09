Demon Slayer: MIYA stupisce tutti i fan con un cosplay di Nezuko

Continua il grande successo dell'opera di Koyoharu Gotoge: dopo l'annuncio del manga spin-off di Demon Slayer, vi segnaliamo anche questo cosplay dedicato ad uno dei personaggi più amati dai fan di Kimetsu no Yaiba.

In calce alla notizia potete vedere lo scatto che ritrae la cosplayer MIYA nei panni della celebre Nezuko. La sorella di Tanjiro è diventata in breve tempo la beniamina degli appassionati dell'opera, grazie alla sua tragica storia e al design azzeccato. I numerosi fan hanno quindi iniziato a commentare la foto, complimentandosi con la cosplayer per la grande cura riposta nel ricreare perfettamente il look del personaggio. Negli oltre quaranta commenti presenti su Instagram, in molti fanno notare anche lo sfondo della foto, che ricorda le scene andate in onda nell'anime di Demon Slayer.

Dopo il grande successo della prima stagione della serie, prodotta dal celebre studio di animazione Ufotable, i fan sono in attesa di vedere il prossimo film dedicato alle vicende di Tanjiro e degli altri, che andrà in onda il 16 ottobre in Giappone e che sarà intitolato "Demon Slayer - The Movie: Mugen Train". Nell'attesa vi lasciamo con la nostra analisi del doppiaggio italiano di Demon Slayer, la versione doppiata è infatti presente nel catalogo di VVVVID.