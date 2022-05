Demon Slayer: questi modellini in scala dal dubbio gusto sono diventati virali in Messico

Quello di Demon Slayer è oggi uno dei franchise più popolari nel Sol Levante dopo due stagioni animate che hanno contributo ad incrementare in maniera vertiginosa il successo del manga di Koyoharu Gotouge. La popolarità si è rispecchiata anche nel merchandising con alcuni modellini in scala visivamente straordinari e altri un po' meno.

In attesa della stagione 3 di Demon Slayer, che introdurrà due nuovi Pilastri al centro della narrazione, nel frattempo il franchise si sta arricchendo di nuovi oggetti in edizione limitata forte della popolarità dell'opera. Non tutto il merchandising che fuoriesce sul mercato conquista però il pubblico, basti pensare a questi ultimi modellini a tema usciti in Messico.

Rilasciati attraverso la piattaforma di Mercado Libre, queste figure hanno immediatamente fatto il giro del web a causa della scarsa qualità delle statuette di Tanjiro e Nezuko, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia. Il modellino di Tanjiro, alto 28cm, ritrae il protagonista con due spade, una sorta di sciabola e una spada-falce composta da quella che sembra essere una massa d'acqua. La community si è sbizzarrita a commentare la statuetta in questione che, attualmente, ha persino venduto 5 unità. Il costo si aggira intorno ai 394 pesos messicani, circa 18 euro al cambio attuale, ovvero più di un banalissimo Funko Pop a tema.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa bizzarra figure? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.