Demon Slayer Movie: Infinity Train, dopo il nuovo trailer i fan si sono scatenati

Con il trailer pubblicato, gli appassionati di Demon Slayer si sono lasciati andare ad esternazioni di gioia nel rivedere Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke in azione. Twitter è diventato un covo di tweet a tema Demon Slayer, come potete vedere dalle tante reaction in basso. Oltre i protagonisti, anche Rengoku dimostra di essere amato con tante frasi e gif dedicate .

Qualche mese fa abbiamo visto un nuovo trailer per Demon Slayer Movie: Infinity Train , dove tornava il quartetto di protagonisti insieme a un altro personaggio chiave della pellicola, Kyojuro Rengoku . Era difficile resistere senza altre novità fino a ottobre 2020 e per questo solo ieri è arrivata un nuovo video promozionale.

Trailer 3 is out!!! 💚💛💙❤️



(Is it just me or did Zenitsu's voice got deeper?)#DemonSlayer #InfinityTrain pic.twitter.com/FwylCaRtgk — Gin Rei || 陳琤盈 CW: BLK 🍀 (@ginreiart) August 2, 2020

in honor of the demon slayer movie trailer dropping, streampic.twitter.com/lOvXKXZ0Ac — kati (@uwuatsumu) August 2, 2020

Waiting on that #DemonSlayer movie now that I’ve seen the new trailer.. I have questions that need answers! #kimetsunoyaiba #InfinityTrain pic.twitter.com/pbna80wBKs — TheJetRod (@TheeJetRod) August 2, 2020

In honor of the new trailer here’s a quick sketch of my king #Rengoku

🔥❤️🔥#DemonSlayer pic.twitter.com/WQMzPa5eGd — 𝔖𝔞𝔪𝔪ï𝔢࿐🌸˚. (@oddsammie) August 2, 2020

Demon slayer infinity train trailer really went crazy as fuck pic.twitter.com/8z1VVlCywi — Super Satan (@coolandgoth) August 2, 2020

A NEW DEMON SLAYER MOVIE TRAILER JUST RELEASED CHXGDHDHSHSNS AND THE SONG pic.twitter.com/Xece81n3Lz — rielle (@KAkabanesimp) August 2, 2020

That new Demon Slayer trailer almost made me go into cardiac arrest — Spence (@_SupHolmes) August 2, 2020